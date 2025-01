Quebra-cabeças no caso do bolo envenenado em Torres está longe de terminar

O mistério sobre as mortes de três mulheres após ingerirem um bolo envenenado em Torres está longe de acabar. A Polícia Civil ainda espera pelos resultados dos exames feitos pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) nas matérias-primas utilizadas na elaboração do doce e em produtos químicos encontrados em residência das pessoas que provaram a iguaria. Sem isso, é difícil determinar se as mortes foram intencionais ou acidentais. Testes de sangue das vítimas, coletados no hospital, apontaram presença de arsênio, produto químico que é a base do conhecido veneno arsênico, presente em inseticidas.