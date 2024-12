Mistura de política e crime organizado faz Brasil rumar para o perigoso caminho do México

Os gaúchos acordaram mais uma vez com notícia sobre mescla de política institucional e crime organizado. Desta feita uma a Operação Confraria, deflagrada em conjunto pelo Ministério Público Estadual e Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, mira contratos suspeitos firmados pela prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana. Os favorecidos em processos licitatórios, entre outros, seriam "laranjas" que gerenciam empresas ligadas à maior facção criminal do Rio Grande do Sul, com base no Vale do Sinos.