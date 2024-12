Operação Confraria Notícia

Polícia Civil e MP fazem ofensiva contra corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro na prefeitura de Parobé

São cumpridos 41 mandados de busca, um deles na casa do prefeito do município, Diego Picucha (PDT). Investigação apura suposto esquema que envolve empresários, políticos, agentes públicos e criminosos ligados a uma facção com base no Vale do Sinos