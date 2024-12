Investigação aponta que facção negociou contratos de R$ 40 milhões com prefeitura de Parobé 

Operação reúne Ministério Público e Polícia Civil. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Deflagrada pela Polícia Civil e Ministério Público (MP), na manhã desta quarta-feira (18), a Operação Confraria apurou que facção criminosa negociou apoio político em troca de contratos no valor de R$ 40 milhões com integrantes da prefeitura de Parobé, no Vale do Paranhana. Os crimes investigados são corrupção, fraudes em licitações e lavagem de dinheiro.

Foram cumpridos 41 mandados de busca e apreensão nesta manhã, inclusive na sede do Executivo municipal e na casa do prefeito Diego Picucha (PDT).

A investigação apurou que um membro da facção — que atuava em cargo de comissão no alto escalão da prefeitura — estava ameaçando opositores ou quem criticasse a administração pública.

Ao todo, há 30 pessoas físicas e 12 jurídicas investigadas, entre membros da gestão municipal e da facção, originária do Vale do Sinos.

Segundo a Polícia Civil, foram recolhidos 59 veículos avaliados, juntos, em R$ 6,4 milhões, além de 33 imóveis, avaliados em R$ 4,8 milhões.

As ordens judiciais foram expedidas pela 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). De acordo com a polícia e o MP, a operação foi desencadeada após suspeitas de infiltração de integrantes da facção criminosa em órgãos públicos do município em recompensa a possível apoio político durante período eleitoral.

Diversas armas foram encontradas em uma das casas onde ocorreram buscas. O proprietário é um homem investigado por homicídio, que usa tornozeleira eletrônica. Segundo a polícia, as armas estavam regularizadas. Ninguém foi preso.

Sobre o esquema

A apuração do MP e da Polícia Civil aponta ter recebido denúncias de que, desde 2020, agentes políticos receberam apoio de uma facção nas eleições municipais. Após vencer o pleito, passaram a fazer contratações com a prefeitura por meio de empresas de fachada.

Os representantes eram “laranjas”, às vezes, apenas uma só pessoa em todo quadro funcional ou responsável sem conhecimento técnico para a função.

As contratações eram por meio de licitações suspeitas, por dispensa indevida de certames ou até direcionamento de contratações.

Foram identificados pelo menos 39 contratos em valores que ultrapassam os R$ 40 milhões em quatro anos. Paralelo a isso, políticos passaram a receber propina e, desta forma, junto a familiares, a ocultar valores com a lavagem de capitais.

Os recursos públicos desviados eram lavados por meio da compra de imóveis, veículos de alto padrão e da constituição de novas empresas com capital ilícito.

A investigação também aponta que empresas apresentaram endereços fictícios ou inexistentes, registrando sede em terrenos baldios ou endereços residenciais.

A operação

Pelo Ministério Público, a investigação é conduzida pela promotora de Justiça Letícia Elsner Pacheco, sob a coordenação do procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, coordenador da Procuradoria da Função Penal Originária (PFPO).

Pela Polícia Civil, a apuração é conduzida pela diretora do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), delegada Vanessa Pitrez, pelo delegado Filipe Bringhenti, titular da Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro, e pelo diretor da Divisão de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro do Deic, delegado Cassiano Cabral.

Contrapontos

O que diz a assessoria da prefeitura

"Fomos surpreendidos com a referida operação. No entanto, isso não abala em nada a lisura da nossa gestão, reconhecida por três anos consecutivos pelo Conselho Federal de Administração como a melhor do Estado do RS no Índice de Governança Municipal, que avalia critérios como transparência, finanças, gestão e desempenho. Informamos que o prefeito Diego Picucha irá se manifestar oficialmente sobre o assunto ainda nesta tarde."

A reportagem contatou a assessoria do prefeito Diego Picucha e solicitou entrevista para que ele pudesse apresentar sua versão e se defender das suspeitas. Veja o que ele disse em nota enviada a Zero Hora:

"Sobre a operação do MP realizada hoje, esclareço que:

Não respondo a nenhum processo de improbidade ou corrupção e tenho todas as contas aprovadas.

Além de conter contratos investigados de gestões anteriores, destaco que todos os contratos são públicos e estão disponíveis no Portal da Transparência.

As armas citadas não pertencem à Prefeitura ou à nossa administração.

Não precisamos negociar votos ou favores. Nossa gestão é respaldada pela confiança da comunidade, sendo reconhecida como a melhor do RS por três anos consecutivos e prefeito reeleito de Parobé com quase 80% dos votos, uma marca histórica na cidade.