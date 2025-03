Polícia Civil deflagra operação contra suspeito de apologia ao nazismo em Santa Maria 

A Polícia Civil deflagrou uma operação nesta quinta-feira (6) contra um homem de 59 anos suspeito de apologia ao nazismo em Santa Maria, na região central do Estado. Dois celulares e diversos objetos com símbolos nazistas foram apreendidos na residência do suspeito.

A ação foi realizada por agentes da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância e por peritos do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O departamento vai apresentar um laudo inicial em até 20 dias.

O homem, que não teve a identidade divulgada, é analista químico industrial da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Colegas de trabalho registraram denúncia contra ele junto à Delegacia de Combate a Intolerância de Porto Alegre após ele ser flagrado fazendo gestos extremistas durante uma reunião por videochamada com servidores de todo o Estado. Como o homem mora e trabalha em Santa Maria, o caso foi designado para a unidade da Região Central.

Durante as buscas, policiais encontraram broches com símbolos nazistas, objetos com referência a grupos supremacistas, capacetes e uma máscara de gás da Segunda Guerra Mundial em duas casas pertencentes ao suspeito, uma em Santa Maria e outra no interior de Silveira Martins.

Os materiais e os dois celulares do homem foram encaminhados para análise. Os detalhes da investigação não foram divulgados. Segundo a polícia, o suspeito deverá prestar depoimento na próxima semana.

Em nota, a Fepam informa que "está ciente dos fatos, desde a notícia-crime, e atuando em colaboração com a polícia, que investiga o caso".