Valor do prêmio aumenta a cada edição do sorteio especial.

A cada ano, especialmente no dia 31 de dezembro, os apostadores aumentam suas expectativas com o sonho de ganhar a Mega da Virada. A edição de 2024 será histórica, com prêmio de R$ 600 milhões, o maior valor já pago desde a criação do concurso, em 2009.