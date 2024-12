Arsênio é detectado no sangue das pessoas que comeram bolo em Torres

Três pessoas morreram depois de comer bolo em Torres. Polícia Civil / Divulgação

As primeiras perícias indicam que foi envenenamento a provável causa da morte de três mulheres após comerem bolo, no dia 23, em Torres. Exames feitos em uma mulher (a que confeccionou o doce) e um familiar dela, um menino de 10 anos, acusaram a presença de arsênio no sangue. Também foi encontrado o elemento no sangue coletado de Neuza Denize Silva dos Anjos antes de falecer.

Esse é um elemento químico usado para produzir um dos mais conhecidos venenos já produzidos pela humanidade, o arsênico.

Ele é usado como conservante de couro e madeira. E inseticidas. Uma das pessoas que trabalha no caso já define:

— Estamos diante de um triplo homicídio, só não sabemos quem fez e por que. Sequer se foi proposital.

Ainda não estão prontas as perícias feitas nas demais pessoas que morreram, mas a descoberta foi feita no exame de sangue de Zeli Teresinha Silva dos Anjos, 61 anos, que segue internada no Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Foi ela quem fez o bolo junto da irmã Maida, que morreu.

Uma terceira irmã, Neuza, também morreu após ingerir o doce, além de uma filha dela, Tatiana. O filho de Tatiana, o menino que sobreviveu, tinha o veneno na corrente sanguínea, conforme exames médicos realizados pelo Centro de Informações Toxicológicas (CIT).

A conclusão não chega a surpreender quem lida com o caso, porque os sintomas de envenenamento surgiram logo após as pessoas comerem o bolo. Crises de vômito e diarreia aguda, muitas dores abdominais e enjoos são característicos de venenos como o arsênico.

Esse produto deixa rapidamente a corrente sanguínea para se depositar nos tecidos e é armazenado no fígado, nos rins, nos pulmões e nos ossos.

Ainda não se sabe como o arsênico foi parar no bolo. É preciso muito cuidado antes de afirmar que foi algo premeditado. O produto pode ter sido confundido com algum outro, na hora do preparo. Policiais civis realizam buscas na manhã desta sexta-feira (27) para tentar localizar algum frasco que contenha o veneno detectado no sangue das vítimas.

Zeli perdeu o marido em setembro, também por intoxicação alimentar. Na residência dela, que preparou o bolo, foi encontrado um frasco com inseticida. Resta saber se ele continha arsênico.

Ao final da manhã perícias mostraram que foi encontrado arsênico também no corpo de uma das pessoas mortas, Neuza dos Anjos.