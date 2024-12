Investigadores vão checar hipótese de falha de combustível para desastre aéreo em Gramado

Em 2010 Galeazzi não estava no voo. O Sêneca acidentado levava apenas duas pessoas, que morreram na colisão contra o solo: a mãe de Galeazzi, Maria Leonor, 69 anos, e o piloto José Andrei Ferreira dos Santos, 32 anos. O avião caiu dois minutos após decolar. O relatório final do Cenipa a respeito do acidente com essa aeronave concluiu que a queda foi provocada por pane seca. "As (válvulas) seletoras de combustível de ambas as asas estavam abertas, permitindo que cada tanque alimentasse o motor de sua respectiva asa. Não havia cheiro de combustível no local do acidente, que normalmente está presente nesse tipo de evento. Tampouco havia umidade do solo resultante do derramamento desse fluido", anotaram os investigadores.