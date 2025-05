Quem é Virginia Fonseca? Influenciadora depõe na CPI das Bets nesta terça-feira

Virginia Fonseca , 26 anos, é uma das maiores e mais ricas influenciadoras do Brasil. Nesta terça-feira (13), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Bets recebe o depoimento da empresária , que faz parte das investigações sobre promoções irregulares de jogos de azar na internet.

O ministro Gilmar Mendes , do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a influenciadora a ficar em silêncio , após pedido dos advogados, para não responder perguntas que possam incriminá-la .

Com mais de 53 milhões de seguidores apenas no Instagram, Virginia é considerada uma das personalidades mais influentes da rede social. Entre os conteúdos que recebem mais engajamento do público, estão demonstrações de alto poder aquisitivo.