Burnout e estresse de policiais serão debatidos em evento internacional em Porto Alegre

Desenho ilustra o peso do mundo sobre os ombros, sensação do estresse Nuthawut / stock.adobe.com

O hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre, sedia de 24 a 26 de junho o 25º Congresso de Stress, promovido pela Isma-BR (International Stress Management Association). Com uma programação extensa, o evento contará com palestras, workshops, debates, minicursos e exposições de trabalhos relacionados a esse tema. Incluindo aí a fadiga mental dos policiais, uma das profissões mais atingidas por esse fenômeno moderno. As inscrições estão abertas até 13 de junho pelo site da Isma.

O congresso celebra 25 anos nesta edição, consolidando-se como um dos principais fóruns da área no Brasil. Entre os destaques da programação está Christina Maslach, professora emérita de psicologia e pesquisadora do Healthy Workplaces Center da University of California, Berkeley. Reconhecida por seu pioneirismo nas pesquisas sobre burnout, é autora de diversos livros sobre o tema e foi nomeada pelo Business Insider como uma das cem pessoas mais influentes que estão transformando os negócios. Outro nome confirmado é Thiago Godoy, fundador da Papai Financeiro e mestre pela FGV, que abordará o impacto das apostas online na saúde mental.

Algumas atividades focam nos trabalhadores da segurança pública. É o caso do painel "Pensar a técnica policial, mas agir tocando a alma humana", comandando pelo coronel bombeiro de São Paulo Diógenes Martins Munhoz e pela capitã bombeira Bárbara Siteneski de Oliveira, gaúcha. Ambos são psicólogos. Ele falará, entre outros temas, de uma abordagem humanizada às tentativas de suicídio na categoria. Ela vai abordar a atenção psicossocial aos bombeiros militares, com foco na experiência do Rio Grande do Sul nas enchentes de maio de 2024.

Outro painel será "Boas práticas na Segurança Pública", apresentado pela major PM paulista Tânia Pinc, pela delegada da Polícia Civil pernambucana Maria Cláudia de Azambuja Molina e pela psicóloga Darlim Saratt Mezomo, de Roraima. Elas abordarão temas que vão desde sinais biológicos do estresse no desempenho dos profissionais do setor no Brasil até saúde mental dos delegados, passando pela implantação de ambientes saudáveis no trabalho.

É uma oportunidade e tanto para os profissionais gaúchos conhecerem in loco experiências nacionais.

Serviço