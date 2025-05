Há 80 anos, pracinhas brasileiros eram saudados pela captura de 15 mil soldados alemães

Em 25 de abril, há cerca de duas semanas, brasileiros foram homenageados na cidade italiana de Montese. A data comemora o Dia da Libertação da Itália (com a morte do ditador Benito Mussolini) e os honrados pela cerimônia são a derradeira geração de "pracinhas", como são chamados os integrantes da Força Expedicionária Brasileira (FEB) que atuou na fase final do maior conflito da história, a II Guerra Mundial.