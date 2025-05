Como ficam os cargos-chave na Polícia Civil após troca de chefia

Delegado Heraldo Guerreiro era subchefe da polícia. Polícia Civil / Divulgação

Pouca coisa deve mudar, em princípio, nas funções-chave da Polícia Civil gaúcha, que nesta sexta-feira (9) teve troca do chefe. Saiu o delegado Fernando Sodré (que deve se aposentar) e no lugar dele entra o delegado Heraldo Guerreiro, que era o subchefe.

Os dois assumiram juntos em 2023. Guerreiro, em férias até dia 18, falou a Zero Hora que pretende dar continuidade ao trabalho de Sodré, que coleciona boas estatísticas. Esses dois anos de gestão da dupla à frente da Polícia Civil foram os mais seguros da história do Rio Grande do Sul, a se levar a sério os números. O biênio teve o menor número de mortos em crimes violentos já medidos (aí incluídos homicídios, feminicídios, latrocínios e assaltos). Para ficar apenas em 2024: houve queda de 83% nos latrocínios, 54% em homicídios e 38% em feminicídios.

Leia Mais Embate com subordinadas derruba Chefe de Polícia, apesar das boas estatísticas alcançadas contra o crime

Eventuais mudanças serão acordadas com o secretário da Segurança Pública, Sandro Caron, e com a delegada Adriana da Costa, nova subchefe. A ideia de Guerreiro é pacificar os ânimos internos e o primeiro passo é deixar tudo como está nas diretorias. Mário Souza deve continuar chefiando o Departamento de Homicídios, Carlos Wendt o Departamento de Investigação do Narcotráfico (Denarc) e João Paulo de Abreu o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic, que ele assumiu há poucas semanas).

No Departamento de Polícia do Interior (DPI) continuará o delegado Cleber dos Santos Lima. E no Departamento de Proteção a Grupos Vulneráveis (DPGV), que cuida das delegacias da Mulher, deve continuar a delegada Tatiana Bastos, recém-empossada no cargo. Foi por uma cobrança pública por eficácia nessas delegacias, feita por Sodré e considerada humilhante pelas delegadas, que o Chefe de Polícia deixou o cargo.