Trabalhadoras também são mães

Parlamentares de todo o Brasil, mobilizadas através do Movimento Mulheres em Lutas (MEL), estão protagonizando uma ação inédita: o Protocolaço do Cuidado. Em um efeito cascata, estão sendo protocolados projetos de lei nas Casas Legislativas de todas as esferas com um objetivo claro: tornar visível o que sustenta a vida, mas segue ignorado pelo poder público. A maternidade precisa de suporte legislativo. Já são mais de 180 parlamentares, de 16 partidos, envolvidas.