Empresários, estudantes e crianças: quem são as vítimas de acidente aéreo em Gramado

Forças de segurança retiraram destroços do terreno. Porthus Junior / Agencia RBS

A queda de uma aeronave Piper Cheyenne deixou 10 mortos e 17 feridos na manhã de domingo (22), em Gramado, na Serra gaúcha. As 10 vítimas pertenciam à mesma família, segundo lista preliminar divulgada na tarde de domingo.

A listagem oficial deve ser divulgada após os trabalhos de identificação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) do Rio Grande do Sul, que estão sendo realizados com apoio do mesmo órgão de São Paulo e da Polícia Civil.

Familiares dos 10 mortos, que moram em São Paulo, estão sendo encaminhados para fazer coleta de DNA. Além disso, fichas papiloscópicas (com as impressões digitais) e registros odontológicos estão sendo reunidos para envio ao Estado.

Veja o perfil das vítimas

Luiz Claudio Salgueiro Galeazzi, 61 anos — dono e piloto do avião: formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele atuava como CEO da Galeazzi & Associados. A empresa tinha mais de 20 anos de experiência em gestão de empreendimentos. O negócio foi fundado pelo pai, Cláudio Galeazzi. A vítima também era sócio da Credeal, tradicional fabricante de cadernos de Serafina Corrêa , no norte do Rio Grande do Sul.

formado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele atuava como CEO da Galeazzi & Associados. A empresa tinha mais de 20 anos de experiência em gestão de empreendimentos. O negócio foi fundado pelo pai, Cláudio Galeazzi. A vítima também era , no norte do Rio Grande do Sul. Tatiana Natucci Niro — ocupante do avião: era esposa de Galeazzi e mãe de três adolescentes que também ocupavam a aeronave — Maria Eduarda, Maria Elena e Maria Antônia Niro Galeazzi. Profissionalmente, Tatiana era sócia administradora da VMT Empreendimentos. A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

era esposa de Galeazzi e mãe de três adolescentes que também ocupavam a aeronave — Maria Eduarda, Maria Elena e Maria Antônia Niro Galeazzi. Profissionalmente, Tatiana era sócia administradora da VMT Empreendimentos. A idade não foi divulgada pela assessoria da família. Maria Eduarda Niro Galeazzi — ocupante do avião: filha de Galeazzi e Tatiana. Ela era adolescente e estudante. A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

filha de Galeazzi e Tatiana. Ela era adolescente e estudante. A idade não foi divulgada pela assessoria da família. Maria Elena Niro Galeazzi — ocupante do avião: filha de Galeazzi e Tatiana. Ela era adolescente e estudante. A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

filha de Galeazzi e Tatiana. Ela era adolescente e estudante. A idade não foi divulgada pela assessoria da família. Maria Antonia Niro Galeazzi — ocupante do avião: filha de Galeazzi e Tatiana. Ela era adolescente e estudante. A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

filha de Galeazzi e Tatiana. Ela era adolescente e estudante. A idade não foi divulgada pela assessoria da família. Bruno Cardoso Munhoz de Guimarães Araújo — ocupante do avião: formado em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele assumiu como diretor da Galeazzi & Associados em 2022, após ter uma passagem de 12 anos como gerente de projetos na empresa. Ele era casado com Veridiana Natucci Niro e pai de Giulia e Mateo, todos vitimados pelo acidente. A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

formado em administração pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, ele assumiu como diretor da Galeazzi & Associados em 2022, após ter uma passagem de 12 anos como gerente de projetos na empresa. Ele era casado com Veridiana Natucci Niro e pai de Giulia e Mateo, todos vitimados pelo acidente. A idade não foi divulgada pela assessoria da família. Veridiana Natucci Niro — ocupante do avião: esposa de Bruno, mãe de Giulia e Mateo e irmã de Tatiana. Veridiana tinha participação na VMT Empreendimentos e atuava atualmente como diretora de transformação na empresa Dr. Consulta. Segundo a página do LinkedIn, ela é formada em engenharia naval pela Universidade de São Paulo (USP). A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

esposa de Bruno, mãe de Giulia e Mateo e irmã de Tatiana. Veridiana tinha participação na VMT Empreendimentos e atuava atualmente como diretora de transformação na empresa Dr. Consulta. Segundo a página do LinkedIn, ela é formada em engenharia naval pela Universidade de São Paulo (USP). A idade não foi divulgada pela assessoria da família. Giulia — ocupante da aeronave: filha de Veridiana e Bruno. Era criança, apesar da família ainda não ter confirmado a idade para a reportagem de Zero Hora.

filha de Veridiana e Bruno. Era criança, apesar da família ainda não ter confirmado a idade para a reportagem de Matteo — ocupante da aeronave: filho de Veridiana e Bruno. Era criança, apesar da família ainda não ter confirmado a idade para a reportagem de Zero Hora .

filho de Veridiana e Bruno. Era criança, apesar da família ainda não ter confirmado a idade para a reportagem de . Lilian Natucci — ocupante do avião: mãe de Tatiana e Veridiana Natucci Niro, consequentemente sogra de Galeazzi e avó das três adolescentes e das duas crianças que estavam na aeronave. Ela também compunha o quadro societário da VMT Empreendimentos com as filhas. A idade não foi divulgada pela assessoria da família.

Nas redes sociais, a empresa de Veridiana publicou uma homenagem, afirmando que ela "não era apenas uma colega, era uma inspiração diária". O texto diz ainda que ela era "uma pessoa única, que combinava leveza e propósito em tudo o que fazia". Diversos colegas da vítima comentaram na publicação, lamentando a perda.

A Galeazzi & Associados lançou, ainda na tarde de domingo, comunicado de falecimento, confirmando a morte de Luiz Claudio e Bruno, que estavam à frente da empresa (veja a íntegra abaixo).

O acidente

Conforme a Infraero, a aeronave partiu de Canela às 9h15min e teria como destino Jundiaí (SP). No meio do percurso, no entanto, o avião bateu contra a chaminé de um prédio, perto da Avenida das Hortênsias. Na sequência, a aeronave acertou o segundo andar de uma residência e, então, caiu sobre uma loja de móveis. Destroços alcançaram uma pousada.

Segundo relatos de moradores do entorno do acidente, a aeronave teria perdido o controle após acertar a chaminé, acarretando nas colisões envolvendo a casa, a loja de móveis e a pousada. A condição meteorológica foi apontada por especialistas contatados pela Zero Hora como um dos elementos que podem ter sido determinantes para a ocorrência.

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) investiga o caso e deve emitir laudo explicando o que causou o acidente.

As manifestações

Comunicado divulgado pela Dr. Consulta

"Perdemos alguém que marcou a história do dr.consulta e a vida de todos ao seu redor. Nossa querida Veridiana Niro faleceu na manhã deste domingo (22), em um trágico acidente aéreo, junto de seus familiares, na cidade de Gramado.



Veri não era apenas uma colega, era uma inspiração diária. Uma pessoa única, que combinava leveza e propósito em tudo o que fazia. Sua energia contagiava, suas ideias nos faziam enxergar longe, e sua forma de liderar nos conectava com o que realmente importa: cuidar de pessoas.



Mais do que palavras, o impacto que Veri deixou seguirá vivo em cada ação, em cada iniciativa que transformou realidades. Seu jeito de ver o mundo nos ensinou que é possível ir além, juntos, sempre com empatia e humanidade.



Hoje, nos despedimos, mas seguimos com tudo o que ela nos ensinou: acreditar no que fazemos, cuidar uns dos outros e transformar vidas.



Nossos corações estão com sua família e com todos que tiveram o privilégio de conhecê-la.



Saudade eterna, Veri.

Equipe dr.consulta"

Comunicado divulgado pela Galeazzi & Associados

"É com profundo pesar que confirmamos o falecimento de nosso CEO, Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, sua esposa, três filhas e alguns outros membros da família, além de Bruno Cardoso Munhoz Guimarães (Diretor da Galeazzi & Associados), todos vítimas do acidente aéreo ocorrido na manhã de hoje, em Gramado (RS).

A aeronave partiu de Canela (RS) com destino a Jundiaí (SP) e caiu na região central de Gramado, próximo à Avenida das Hortênsias, gerando grande comoção.

Luiz Galeazzi será eternamente lembrado por sua dedicação à família e por sua notável trajetória como líder da Galeazzi & Associados.

Neste momento de imensa dor, a Galeazzi & Associados agradece profundamente as manifestações de solidariedade e carinho recebidas de amigos, colegas e da comunidade. Nos solidarizamos também com todos os afetados pelo acidente na região.

Reafirmamos nosso compromisso em acompanhar as investigações conduzidas pelas autoridades competentes e informamos que todos os registros e autorizações da aeronave estavam devidamente em ordem.

Pedimos respeitosamente que o direito à privacidade da família seja respeitado neste momento tão delicado.