Em pronunciamento de Natal, Lula fala em "trabalho conjunto" entre poderes e "defesa intransigente da democracia"

Lula em pronunciamento de Natal na TV. Presidência do Brasil / Reprodução

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou na noite desta segunda-feira (23) o tradicional pronunciamento de Natal. Em discurso transmitido em rede nacional de rádio e televisão, o presidente defendeu a harmonia entre os poderes da República.

— Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia — apontou.

O presidente também afirmou que O Natal "é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo".

Lula pediu que os brasileiros acreditem e tenham esperança em "um país mais justo" e também agradeceu as mensagens de apoio pela recuperação de sua saúde. O presidente deixou o Hospital Sírio-Libanês no dia 15 de dezembro, onde estava internado desde a última terça-feira (10) para tratamento de um sangramento intracraniano decorrente de uma contusão na cabeça ocasionada por queda.

Durante a hospitalização, Lula passou por duas cirurgias. Ele voltou a cumprir agendas oficiais e rotinas de trabalho na sexta (20).

O presidente também apresentou um breve balanço das ações de sua administração em 2024, período que marca o encerramento da metade inicial de seu terceiro mandato como chefe do Poder Executivo do país.

Confira o pronunciamento de Lula na íntegra

Minhas amigas e meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com cada uma e cada um de vocês. Você que está em casa, com a sua família. Você que trabalha no campo, no comércio ou na indústria. Que faz a comida chegar nas nossas mesas. Que trabalha na saúde, nas escolas, nas oficinas. Você estudante. Você que cuida da casa. Você empreendedor.

Todas e todos vocês que ajudam a construir esse grande país. O Natal é um bom momento para relembrarmos os ensinamentos de Cristo: a compaixão, a fraternidade, o respeito e o amor ao próximo. Meu desejo é que esses ensinamentos estejam presentes não apenas no Natal, mas em todos os dias de nossas vidas. Que cada um de nós reconheça no outro o seu semelhante. Que irmão se reconcilie com irmão. Que as famílias possam celebrar em comunhão.

Quero agradecer as orações e as mensagens de carinho que recebi durante a emergência médica a que fui submetido recentemente. Graças a essa corrente de solidariedade, estou ainda mais firme e mais forte para continuar fazendo o Brasil dar certo.

Este é o momento de renovarmos nossa esperança. Esperança em um país mais justo. Um Brasil sem fome, onde cada mulher e cada homem tenha trabalho digno e tempo para acompanhar o crescimento de seus filhos. Que cada mãe e cada pai tenha a felicidade de saber que seus filhos estão bem cuidados, saudáveis e protegidos.

Sempre acreditei que governar é cuidar das pessoas. Cuidar de todos e de todas os brasileiros e brasileiras. Com um olhar especial para aqueles que mais precisam. A base de tudo o que fazemos é o diálogo e o trabalho conjunto do governo federal com a sociedade, os governos estaduais e as prefeituras. É o respeito e a harmonia entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. É a defesa intransigente da democracia.

Ainda temos enormes desafios pela frente. Mas o Brasil tem hoje uma economia forte, que continua a crescer. Um governo eficiente, que investe onde é mais importante: na qualidade de vida da população brasileira.

Fizemos muito, e ainda temos muito a fazer. Estamos colhendo os frutos do nosso trabalho, mas é preciso continuar plantando. Semear e adubar, irrigar e cuidar, sempre e sempre. Em 2025, redobraremos nossas forças para o plantio. E que a colheita seja cada vez mais generosa.