Prefeito reeleito de Bento Gonçalves destaca prioridades para o próximo mandato

Diogo foi reeleito com mais de 40 mil votos válidos Emanuele Nicola / Divulgação

O prefeito reeleito com 65,88% dos votos válidos, ou 43.567 mil votos, Diogo Segabinazzi Siqueira (PSDB), ganhou grande destaque pela sua atuação durante a forte chuva que atingiu o Rio Grande do Sul, em específico em Bento Gonçalves, em maio deste ano. Na tragédia, foram registrados diversos deslizamentos de terra e mortes no interior do município.

Além dos investimentos na reconstrução das áreas atingidas e prevenção para as mudanças climáticas, o prefeito enfrentará outros desafios no próximo mandato, como na saúde, com o andamento das obras no Hospital do Trabalhador — uma extensão da UPA 24 Horas — e na educação, com a ampliação das vagas nas escolas.

Mas, acima dessas questões, Diogo coloca que uma das suas prioridades será impor ordem na cidade, buscando a diminuição de moradores de rua e pedintes.

Confira a entrevista completa abaixo

Pioneiro: Quais são as suas prioridades para os próximos 4 anos?

Diogo Siqueira: Prioridade ainda são as situações básicas do dia a dia, saúde, educação, segurança pública, mas a grande prioridade é ter o controle da ordem no município e manter a qualidade de vida e a sustentabilidade do município de Bento. E aí, o que eu falo com ordem? É a gente conseguir manter as pessoas trabalhando, conseguir controlar a situação de pessoas moradoras de rua, é a gente conseguir diminuir o Bolsa Família aqui no município e os cuidados do dia a dia. Manter a ordem geral nos bairros. Essa é a grande prioridade que eu coloco hoje no governo.

Quais são as áreas que mais necessitam de atenção e como pretende trabalhar nelas?

Todas as pautas, cada secretaria, cada setor é importante, mas eu sempre falo uma coisa: a gente tem que ter um equilíbrio nas ações. No Hospital (do Trabalhador), vamos concluir ele, vamos começar a operar dentro do hospital e vamos ter as nossas internações lá dentro nesse mandato. A situação de escolas, temos que ampliar a oferta de vagas, porque a cidade está crescendo muito, mas tudo baseado nessa sustentabilidade. É aquilo que eu falo: eu tenho que manter uma qualidade de vida na cidade. Então, não adianta eu chegar aqui e a cidade crescer, mas ter muitas pessoas que vêm para cá com Bolsa Família e que acabam ocupando as vagas de quem está trabalhando também. E aí eu acabo aumentando o déficit para quem já está morando aqui. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Eu acho que esse é o momento de grande dificuldade das cidades que crescem, é manter esse tipo de qualidade de vida das pessoas.

Qual é o seu entendimento sobre o fortalecimento das demandas da região?