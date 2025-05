Números defensivos do Inter tornam-se miseráveis

Inter, de Roger, levou 4 a 0 do Botafogo pelo Brasileirão Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Aquela solidez defensiva do Inter, percebida na temporada passada e consolidada no primeiro trimestre de 2025, parece que desapareceu com o aperto do calendário e os jogos decisivos. A goleada sofrida para o Botafogo, em meio a um contexto de foco na Libertadores, acendeu um alerta no Beira-Rio.

A defesa do Inter sofreu 15 gols nos últimos seis jogos, sendo que, nos últimos oito dias, amargou três derrotas seguidas com resultados chamativos. Levou 4 a 2 do Corinthians, perdeu por 3 a 1 para o Atlético Nacional e agora um 4 a 0 do Botafogo.

Nesse retrospecto recente, teve apenas um jogo que o Inter não foi vazado: contra o desconhecido Maracanã, time cearense da quarta divisão do Campeonato Brasileiro. No Beira-Rio, a equipe teve uma vitória magra por 1 a 0.

Vale lembrar que o Inter levou apenas seis gols durante a campanha de campeão no Campeonato Gaúcho. Foram 12 partidas, contando primeira fase e mata-matas.

As boas atuações de Anthoni e da dupla de zaga Vitão e Victor Gabriel ficaram no passado e sucumbiram com a queda de rendimento do time.

Últimos resultados do Inter

3x3 — Nacional-URU

3x1 — Juventude

1x0 — Maracanã

2x4 — Corinthians

1x3 — Atlético Nacional

0x4 — Botafogo

— 15 gols nos últimos 6 jogos