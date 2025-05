Reunião vai discutir futuro do PSDB em Caxias, com saída de Eduardo Leite

Leite assina filiação ao PSD neste sábado (10) Mauricio Tonetto / Divulgação

Com a ida do governador Eduardo Leite para o PSD, integrantes do PSDB em Caxias do Sul pretendem discutir os caminhos da sigla - e deles próprios - em uma reunião no próximo dia 19. Será no Plenarinho da Câmara.

O objetivo do presidente municipal do partido, o deputado estadual Neri, O Carteiro, é ouvir os integrantes com o objetivo de manter a máxima unidade possível do grupo político. Qualquer definição só deve ocorrer após o encontro.

Após confirmar a desfiliação do PSDB, Leite convidou os prefeitos do partido a acompanhá-lo na nova legenda. O prefeito Adiló Didomenico, no entanto, ainda não definiu os rumos que deve seguir.

Além da saída de Leite, o futuro dos integrantes do PSDB também passa pela fusão do partido com o Podemos. A Executiva nacional do partido já aprovou a medida, que está sendo negociada.

Tristeza

Uma das principais aliadas do governador na região, a quem classifica como "referência", a vereadora Marisol Santos (PSDB) disse ter recebido com tristeza a notícia da troca de partido por parte de Leite. Em vídeo nas redes sociais, Marisol reforçou que ambos compartilham dos mesmos princípios. Em dois momentos, ela sinalizou que seguirá ao lado do governador, dizendo que vão "se encontrar com certeza" e que vão "estar juntos em muitas caminhadas".

A dúvida é se ambos irão compartilhar a sigla novamente. A vereadora diz que é prematuro falar a respeito e que ainda está ouvindo o PSDB e outros partidos.

Já o vereador Aldonei Machado (PSDB) também conversa com outros partidos e aguarda a reunião do dia 19. Na avaliação dele, a movimentação de Leite não deve ter grande influência na decisão dos rumos que vai seguir.

PSD aposta em mais filiados