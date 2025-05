Representantes do fundo do Caso Magnabosco e da prefeitura de Caxias se reúnem para ajustar acordo; veja destaques da política

Caso Magnabosco está próximo de um desfecho Porthus Junior / Agencia RBS

Representantes do fundo credor da dívida do Caso Magnabosco estiveram em Caxias nesta quarta-feira (7) e quinta-feira (8) para reuniões presenciais. O objetivo foi realizar ajustes no termo do acordo de pagamento, que está sendo negociado entre as partes.

As conversas com os credores de forma online ocorrem praticamente todos os dias, e o Município espera finalizar o acordo em breve. A expectativa é de pagamento da primeira parcela em maio.

Obra não está parada

Equipe aplicou nova camada asfáltica na retomada dos trabalhos Cristofer Giacomet / Divulgação

Motoristas que passam pela Avenida Marcopolo, no acesso ao bairro Planalto, em Caxias, têm relatado máquinas paradas há dias, depois que a empresa que assumiu a obra aplicou uma nova camada asfáltica.

Questionado pelo Pioneiro, o secretário de Obras, Lucas Suzin, disse que a equipe atua neste momento em um ponto às margens da BR-116, alguns metros distante do entroncamento. É onde será implantada uma alça de retorno. As equipes trabalham na terraplenagem.

Ainda segundo o secretário, também se aguarda uma equipe de drenagem para atuar na finalização de caixas coletoras que já haviam sido iniciadas. Os trabalhos de asfaltamento não são necessários neste momento, conforme Suzin.

Sem fala

Vereadores de Caxias ficaram incomodados por não ter sido aberto espaço de fala ao Legislativo no evento de lançamento do Festival de Balonismo de Caxias, na noite de quarta-feira (7). No ato, apenas o prefeito, Adiló Didomenico, o presidente da Festa da Uva SA, Milton Corlatti, e o representante da empresa que realizará o festival falaram.

O entendimento de alguns parlamentares é de que o presidente da Câmara, Lucas Caregnato (PT), também deveria ter recebido a oportunidade de se manifestar. Quem se incomodou lembrou também da abertura da Festa das Colheitas, quando o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), foi embora mais cedo por não ter sido previsto no protocolo.

Corlatti disse que o evento era informal e não previa um protocolo oficial. O objetivo, conforme ele, era um ato rápido para apresentar à imprensa o novo festival.

Mobilização

O Progressistas realiza neste sábado uma reunião em Caxias do Sul para ouvir integrantes a respeito das demandas para as eleições de 2026. O encontro faz parte do PP na Estrada, iniciativa da Fundação Francisco Dornelles, entidade ligada ao partido.