Como funciona a escolha de homenageado do Prêmio Caxias, concedido pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul

A entrega mais recente do Prêmio Caxias, homenagem concedida pela Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, ganhou uma reviravolta nesta sexta-feira (9). O troféu concedido ao empresário Jeison Pereira Festugato, 28 anos, foi revogado pela Mesa Diretora após descobrir que o homenageado está em situação de prisão domiciliar.

A proposição para o prêmio, entregue na noite de quinta-feira (8), foi do vereador Wagner Petrini (PSB), o Muleke. À coluna Mirante, o parlamentar disse que a homenagem foi sugestão de uma amiga pela atuação que o empresário teve na enchente do ano passado. Ele é cadeirante e ajudou a distribuir doações aos atingidos.

Nesse caso, o homenageado deve apresentar a certidão da negativa da Justiça. Segundo a assessoria da Casa, o Prêmio Caxias não está citado no decreto. Por isso, uma nova legislação será elaborada para trazer no texto a especificação de cada prêmio, a fim de evitar situações como a ocorrida na quinta-feira.

Ainda segundo a lei que institui o Prêmio Caxias, cada vereador pode fazer uma indicação por ano acompanhada de justificativa. A entrega do escolhido ou escolhida deve ser encaminhada para Mesa Diretora até 30 de novembro. Ao mesmo tempo, a solicitação deve ser feita com antecedência de pelo menos 30 dias. Não há a necessidade de apreciação do escolhido no plenário.