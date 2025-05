Bisol rebate hipótese de demissão de Roger do Inter: "Falar em saída neste momento é um absurdo"

Bisol respondeu aos questionamento da imprensa no Rio de Janeiro. Bruno Flores / Agência RBS

A terceira derrota seguida do Inter na temporada colocou um alvo no técnico Roger Machado, que começou a ser questionado no cargo por parte da torcida colorada. Após a goleada sofrida para o Botafogo, neste domingo (11), no Rio de Janeiro, o vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, foi questionado sobre a permanência do treinador.

— Não pode dizer que a maioria da torcida está indignada e querendo a saída do Roger. Falar em saída neste momento é um absurdo. Nós temos toda a capacidade de buscar soluções e nos reinventarmos. E nós acreditamos nisso — rebateu o dirigente na coletiva de imprensa realizada no Estádio Nilton Santos.

A pressão é ainda maior pela necessidade de um resultado positivo na quinta-feira (15), quando o Inter enfrenta o Nacional, no Uruguai, pela Libertadores. Uma vitória é importante para o Colorado buscar a classificação.

No entanto, os resultados recentes não ajudam na esperança do torcedor. Além da derrota para o Botafogo, o Inter também sofreu quatro gols do Corinthians, na rodada anterior. E pela competição continental foi derrotado por 3 a 1 para o Atlético Nacional.

— Nós compartilhamos a indignação do torcedor. Internamente há uma autocobrança, uma indignação de todos, porque esse Inter que jogou hoje, não é o mesmo que a gente vê jogar há um ano — afirmou Bisol antes de completar:

— É o primeiro momento que a gente está enfrentando de oscilação e temos plena confiança de que vamos conseguir dar a volta por cima. Quinta-feira é o jogo do ano do Inter.

Na busca de garantias por repostas imediatas, o dirigente explicou os motivos para acreditar:

— Esse mesmo grupo e comissão técnica já mostrou capacidade de se reinventar em momentos difíceis. Mesmo contra grupos fortes, nós fizemos frente. Desde o início deste ano, com o grupo que nós tínhamos, e com os jogadores que vieram, fizemos frente. No Gauchão, obviamente não é parâmetro para o ano inteiro, mas já fizemos frente para grupos fortes. Temos capacidade de fazer uma remobilização interna.