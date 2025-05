Após um ano, Conselho de Governança de Caxias do Sul passa por reestruturação e busca continuidade de projetos estratégicos

Criado para apoiar a gestão municipal de Caxias do Sul nas tomadas de decisão, o Conselho de Governança (CGov) completou um ano em abril com reestruturação e balanço de entregas. Entre os avanços indicados pela administração estão o andamento de projetos como o Aeroporto de Vila Oliva , o túnel da Matteo Gianella , o dos recicladores na Rua Cristóforo Randon e PPP da Educação .

Na avaliação do prefeito Adiló Didomenico, o conselho tem papel fundamental para garantir estabilidade e continuidade administrativa.

— Os resultados começam a aparecer, trazendo estabilidade às ações da cidade. O objetivo é evitar que programas estruturais sejam descontinuados com as trocas de governo — afirmou.

Uma das mudanças implementadas neste ano foi a criação da Superintendência de Governança , que substitui a antiga Coordenadoria de Governança e é liderada por Samuel Adami. A estrutura inclui ainda os escritórios de Dados, Projetos, Processos e Transparência, além dos Comitês Internos de Governança (CIGs). Essa pasta só fica abaixo do conselho principal, que é composto pelos seguintes integrantes do Executivo:

Com reuniões mensais , o grupo avalia dados e evidências sobre políticas públicas para embasar decisões do governo.

— Estamos encerrando o ciclo de um PPA e iniciando a elaboração do próximo, agora com base no plano de governo de Adiló e Néspolo — explica Adami.