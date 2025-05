Seleção brasileira de conjunto conquista mais dois ouros na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica

As brasileiras no alto do pódio na final das 5 fitas. Federação de Ginástica de Portugal / Divulgação

O início do ciclo olímpico de Los Angeles 2028 da seleção brasileira de ginástica rítmica não poderia ser melhor. Em sua primeira competição na temporada, a quarta etapa do circuito da Copa do Mundo de Ginástica Rítmica, promovido pela Federação Internacional de Ginástica (FIG), disputada em Portimão, Portugal, o Brasil garantiu três medalhas de ouro.

A primeira conquista aconteceu no sábado, na prova olímpica do all-around, que é a soma das notas das apresentações das provas de cinco fitas e de três bolas e dois arcos. que entrou no programa dos Jogos para 2028.

Neste domingo (11), no encerramento do evento, as brasileiras venceram mais duas disputas. A primeira medalha dourada veio nas cinco fitas. Maria Eduarda Araki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Nicole Pircio e Ana Luiza Franceschi conseguiram a nota de 26.700, com 5,80 e 6,90 de dificuldade do corpo e do aparelho, respectivamente, 7,250 de nota artística e 6,750 de execução. Bárbara Galvão foi a reserva nesta série.

O pódio ainda teve a Espanha, prata com 23,050 pontos, e os Estados Unidos, com 20,150.

Logo depois, o Brasil voltou a se apresentar na série mista de três bolas e dois arcos e o ouro foi conquistado com 27,500, sendo 5,70 e 7,30 de dificuldade do corpo e do aparelho, respectivamente, 7,350 de nota artística e 7,150 de execução.

Nesta disputa, os Estados Unidos (22,300) garantiram a prata e a Espanha (22,200) foi bronze.

Federação de Ginástica de Portugal / Divulgação

Barbara Domingos finaliza em sexto no arco

Nas disputas por aparelho, Barbara Domingos foi a sexta colocada no arco. A brasileira somou 27,500 em sua apresentação. Sua nota foi construída com com 7,90 e 4,10 de dificuldade de corpo e do aparelho, respectivamente, 8,100 de parte artística e 7,400 de execução.

Campeã do individual geral, a bielorrussa Alina Harnasko (29,250) foi ouro no arco, seguida pela compatriota Anastasiia Salos (29,250) e a estadunidense Megan Chu (28,100).