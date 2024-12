Quanto a Mega da Virada pagará para quem acertar a quina e a quadra?

Premiação da Mega da Virada de 2024 será recorde. Divulgação / Caixa Econômica Federal

Estimado em R$ 600 milhões, o prêmio da edição deste ano da Mega da Virada será o maior desde a criação do concurso em 2009. O valor será pago ao apostador que acertar os seis números sorteados (sena), podendo ser dividido se houver mais de um sortudo.

O prêmio da Mega da Virada não acumula, diferentemente do que ocorre com os sorteios habituais da Mega Sena. Por isso, caso nenhuma aposta com seis acertos seja registrada, o prêmio é dividido entre outras faixas.

Sem apostadores que acertem os seis números sorteados, o prêmio passa a ser destinado a quem acertar cinco dezenas (quina). Caso também não haja bilhetes nesta faixa, o valor é dividido entre pessoas com quatro números sorteados (quadra).

Conforme a Caixa, 43% do valor arrecadado (ainda não informado pela instituição) com as apostas são destinados às premiações. Dessa parcela, 62% é destinado para o prêmio principal, 19% para a quina (cinco acertos) e 19% para a quadra (quatro acertos).

A distribuição dos valores ocorre da seguinte forma:

Seis acertos (sena): R$ 600 milhões para a primeira faixa (62%)

R$ 600 milhões para a primeira faixa (62%) Cinco acertos (quina): R$ 120 milhões para a primeira faixa (19%)

R$ 120 milhões para a primeira faixa (19%) Quatro acertos (quadra): R$ 120 milhões para a primeira faixa (19%)