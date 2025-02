Neymar faz gol olímpico e dá duas assistências na vitória do Santos sobre a Inter de Limeira

O Santos goleou a Inter de Limeira, por 3 a 0, pela última rodada da fase classificatória do Paulistão. Em partida realizada no Major Levy Sobrinho, neste domingo (23), o Peixe conquistou os três pontos com gols de Tiquinho Soares, duas vezes, e Neymar.

Com o resultado, o time santista confirmou a liderança do Grupo B, com 18 pontos. Agora, a equipe se prepara para as quartas de final, onde duelará com o Bragantino.