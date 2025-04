Brasileiros enfrentam dificuldades para se impor na Sul-Americana; veja histórico de títulos

Campeão em 2024, Racing comemora em Buenos Aires o título inédito no torneio. Campanha teve vitórias sobre Bragantino, Athletico-PR, Corinthians e Cruzeiro. Emiliano Lasalvia / AFP

Se na Libertadores o Brasil tem a chance de igualar em 2025 a liderança de títulos dos argentinos que dura quase 60 anos, na Sul-Americana a situação é bem diferente. Na melhor das hipóteses, só conseguiríamos o feito em 2029. A verdade é que, na segunda competição de clubes mais importante da América do Sul, os brasileiros precisam se preocupar mais com os equatorianos que estão logo atrás do que com os argentinos que estão bem a frente.

A fase de grupos se inicia nesta terça-feira (1°). Para o Grêmio, a largada será na quarta-feira (2), às 21h30min, contra o Sportivo Luqueño, no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. Vitória, Corinthians, Cruzeiro, Fluminense, Vasco e Atlético-MG são os outros brasileiros no torneio.

Cresce o interesse brasileiro

Criada em 2002, para substituir a então Copa Conmebol, a Sul-Americana nunca chamou muito a atenção dos brasileiros. Tanto que na primeira edição, há 23 anos, os times do Brasil sequer participaram. Na época, a CBF alegou problemas de calendário.

O primeiro título brasileiro só foi aparecer em 2008, com o Inter. Depois, vieram conquistas espaçadas com o São Paulo, em 2012; a Chapecoense, em 2016. O time catarinense não conseguiu jogar a final contra o Atlético Nacional, em Medellin, e acabou sendo declarada campeã, após as mortes de 71 pessoas na queda do avião que transportava a delegação para a Colômbia. Em 2018, o Athletico-PR conquistou o título.

Nas últimas quatro finais, sempre tivemos um brasileiro em campo. E ele só foi campeão quando enfrentou outro brasileiro (Athletico-PR derrotando o Bragantino em 2021). Nas três seguintes, o São Paulo perdeu para o Del Valle (EQU); o Fortaleza foi derrotado pela LDU (EQU); e o Cruzeiro caiu diante do Racing (ARG).

Ranking de Títulos

River Plate, da Argentina, foi campeão em 2014. Divulgação / Site River Plate

Argentina - 10 Brasil - 5 Equador - 4 Chile, Colômbia, México e Peru - 1

Clubes com mais títulos

Tiago Nunes, técnico do Athletico-PR, campeão em 2018. Divulgação / Divulgação