Neymar faz gol olímpico diante da Inter de Limeira pelo Paulistão; veja o vídeo

Neymar marcou seu segundo gol com a camisa do Santos neste retorno ao clube. Rafael Assunção/Ag. Paulistão

A estrela de Neymar brilhou na tarde deste domingo (23), diante da Inter de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho. O camisa 10 marcou seu segundo gol com a camisa do Santos desde o retorno.

Aos 26 minutos do primeiro tempo, em cobrança de escanteio do lado esquerdo de ataque, o craque santista fez um golaço olímpico para ampliar a vantagem do Peixe. Além disso, Neymar também concedeu duas assistências para Tiquinho Soares.