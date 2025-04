Petrobras anuncia redução de 4,6% no preço do diesel nas refinarias

Redução no valor do diesel entra em vigor a partir desta terça-feira. Isadora Neumann / Agencia RBS

A Petrobras reduzirá o valor de venda de diesel A para as distribuidoras a partir de desta terça-feira (1º). A presidente da empresa, Magda Chambriard, anunciou nesta segunda-feira (31) uma redução de 4,6% no preço do combustível praticado nas refinarias da estatal.

Segundo Magda, isso equivale a uma redução de R$ 0,17 por litro. Com isso, o preço médio do diesel A da Petrobras cai de R$ 3,72 para R$ 3,55 por litro. A diminuição no preço do diesel vem 59 dias após uma alta de 6,29% (R$ 0,22 por litro), no fim de janeiro.

"Considerando a mistura obrigatória de 86% de diesel A e 14% de biodiesel para composição do diesel B vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará a ser de R$ 3,05/litro, uma redução de R$ 0,15 a cada litro de diesel B", explica a estatal em comunicado.

A presidente da empresa afirmou que o preço do querosene de aviação (QAV) também vai cair a partir da terça-feira, embora não tenha mencionado um porcentual.

Valor da gasolina

A Petrobras anunciou que, com o novo reajuste, reduziu desde dezembro de 2022 os preços de diesel para as distribuidoras em R$ 0,94 por litro, uma queda de 20,9%. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 1,45 por litro ou 29%.