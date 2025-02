Técnicos do Ibama recomendam negar autorização para Petrobras perfurar Margem Equatorial

Técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) recomendaram negar plano apresentado pela Petrobras para realizar pesquisas relacionadas a exploração de petróleo da Margem Equatorial, na costa entre os estados do Ceará e Amapá, de acordo com pessoas envolvidas nas conversas. As informações são do O Globo.