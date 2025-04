Projeto Arte no Moinho do Grupo Ueba promove final de semana com espetáculos de palhaçaria gratuitos

Grupo Ritornelo / Divulgação

Neste fíndi tem mais programação teatral no Centro Cultural Moinho da Cascata, a casa do Grupo Ueba Produtos Notáveis, em Caxias do Sul.

No sábado (5), será apresentada a peça Mapa Para Brincar, do Ueba e, no domingo (6), a atração convidada será Faixa de Graça, do Grupo Ritornelo de Teatro, de Passo Fundo.

Os espetáculos de humor prometem encantar o público de todas as idades. Ambas as apresentações se iniciam às 16h, com entrada gratuita.

Atenção, em caso de chuva, os espetáculos serão apresentados na área interna com ingressos distribuídos por ordem de chegada.

Sobre as peças

Jonas Piccoli e Aline Zilli atuam na peça "Mapa Para Brincar". Acervo Grupo Ueba / Divulgação

"Mapa Para Brincar"

Sábado (5), às 16h

A peça propõe um resgate da infância. Dois palhaços se encontram e partem para uma aventura. Guiados por um mapa, eles querem encontrar a tão sonhada felicidade. Neste percurso vão tornando-se amigos, em meio as suas trapalhadas, cheias de rimas, gag circenses e situações cômicas.

O espetáculo "Faixa de Graça", é uma produção do Grupo Ritornelo de Teatro, de Passo Fundo. Grupo Ritornelo / Divulgação

"Faixa de Graça"

Domingo (6), às 16h

Caminhando e tombando e tornando a tombar, dois palhaços decidem fundar um novo país. Através do olhar ingênuo, procuram uma nova realidade onde a alegria, a brincadeira e a felicidade são elementos fundamentais na construção desse novo território.

Financiamento e apoios