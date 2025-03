Gasolina sobe a R$ 6,59 em Porto Alegre

Após a coluna receber relatos de reajustes de até R$ 0,55 no preço da gasolina , a Rádio Gaúcha identificou outros aumentos de R$ 0,20 em outros postos de combustíveis de Porto Alegre em conversa com motoristas e frentistas. A reportagem encontrou o litro sendo vendido por até R$ 6,59 , como no caso de um estabelecimento na Avenida Loureiro da Silva, no bairro Cidade Baixa. A maioria dos locais, porém, tinha preços entre R$ 6,47 e R$ 6,49 .

Sindicato que representa os postos de combustíveis, o Sulpetro informa que as distribuidoras repassaram fortes aumentos ao varejo, sob o argumento de alta do preço do etanol anidro, que obrigatoriamente é misturado à gasolina. O Centro de Pesquisas Econômicas Aplicadas da USP (Cepea/USP), porém, aponta que tem ocorrido queda no preço deste álcool há semanas nas usinas. O Sulpetro acrescenta ainda que há postos que estão recompondo margens de lucro porque estavam com “preços muito agressivos”.