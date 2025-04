Quinteros faz ajuste na marcação do Grêmio para estancar problemas defensivos pelos lados

Técnico Gustavo Quinteros quer consertar problemas na defesa. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros faz ajustes na marcação para estancar os problemas defensivos do Grêmio.

Além de promover Igor Serrote à condição de titular, com o objetivo de aumentar a solidez do lado direito. O treinador também quer que os pontas Cristian Olivera e Amuzu ajudem mais os laterais na marcação.

O posicionamento será aprimorado nos treinos, visando às próximas partidas, contra Sportivo Luqueño-PAR, Ceará e Atlético Grau-PER.

Maior dor de cabeça

Igor Serrote ganhou espaço para dar mais solidez defensiva. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

A vulnerabilidade da defesa é hoje a principal dor de cabeça do treinador. O Tricolor foi vazado em todas as partidas do ano contra times de Série A e não termina um jogo sem sofrer gols desde a vitória por 1 a 0 sobre o Ypiranga, no dia 15 de fevereiro. No total, são sete partidas seguidas com o adversário balançando as redes.

Por este motivo, Quinteros barrou o lateral João Pedro e promoveu o ingresso de Igor Serrote, que se destacou no início do ano pelo alto número de desarmes no Sul-Americano sub-20, pela seleção brasileira da categoria.

— O João Pedro é muito ofensivo. Ele se esforça muito, é um grande lateral, mas estamos tentando fortalecer a defesa com jogadores de outras características, para estarmos mais sólidos e termos solidez defensiva. — disse o treinador, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no sábado (29).

Porém, o técnico ressaltou a importância de João Pedro e garantiu que o lateral receberá oportunidades em outras partidas.

Problemas reconhecidos

Cristian Olivera precisou ajudar Igor Serrote pela direita. Jefferson Botega / Agencia RBS

Apesar do resultado positivo, Quinteros reconheceu que a equipe apresentou problemas defensivos e revelou que pediu a Cristian Olivera para ajudar Igor Serrote na marcação pelo lado direito, algo que deve ser aprimorado nos treinos para os próximos jogos, com Amuzu auxiliando também Lucas Esteves no lado esquerdo.

— O time nos primeiros 20 minutos (contra o Atlético-MG) não esteve bem. Tivemos inferioridade de marcação pelos lados, pois os pontas não chegavam para ajudar os laterais. Mas, depois de 20 minutos de jogo, começamos a nos organizar melhor. O (Cristian) Olivera começou a ajudar o Serrote, e aí melhoramos um pouco — finalizou.

O próximo jogo do Grêmio é contra o Sportivo Luqueño-PAR, na quarta (2), pela Copa Sul-Americana. Na sequência, o Tricolor enfrenta o Ceará, no sábado (5), pelo Brasileirão.