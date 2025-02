Os pedidos do Grêmio na FGF e a forte pressão para o clube deixar o Gauchão

Grêmio manifestou de forma veemente a sua incomodação com o atual nível da arbitragens no Gauchão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O ambiente tricolor segue tenso em razão dos episódios ocorridos no jogo entre Grêmio e Juventude. A partida, válida pela ida da semifinal do Gauchão, foi realizada no último sábado (22), na Arena.

A diretoria do clube solicitou junto à Federação Gaúcha de Futebol uma reunião para pedir explicações sobre os critérios da arbitragem, e, claro, cobrar a presença de juízes de fora do Estado no restante do campeonato. Além disso, ganha corpo internamente uma pressão contra a participação do Grêmio neste modelo de competição regional nas próximas temporadas.

O presidente Alberto Guerra foi às rádios durante o domingo e manifestou de forma veemente a sua incomodação com o atual nível da arbitragens no Gauchão. O mandatário tricolor sugeriu, inclusive, que poderá tomar atitudes mais drásticas em defesa do clube, sem manifestar, no entanto, quais seriam essas medidas.

Se sabe que muitos conselheiros e grupos de torcedores cobraram dos atuais dirigentes a saída imediata do Grêmio do Gauchão, o que foi descartado, de pronto, por quem recebeu esta pressão. Os dirigentes não admitem qualquer possibilidade de deixar a competição.

No futuro, no entanto, não se pode desconsiderar essa possibilidade. O desgaste atual do clube neste campeonato apenas dá coro a quem não acredita em vantagem para o tricolor participar do Gauchão. Após o término deste evento, com toda a certeza, o Grêmio irá discutir a sua participação nas próximas temporadas, sobretudo com a utilização dos seus principais jogadores.

A reunião desta segunda-feira (24) tem valor mais protocolar do que prático. O áudio do VAR será mostrado para os dirigentes do Grêmio, mas a utilização de juízes de fora no restante da competição não será adotada pela cúpula da arbitragem da FGF. O Tricolor cumpre os passos da cartilha da reclamação, mas sabe que os efeitos nefastos do jogo de sábado já são definitivos. Mesmo assim é preciso ser enérgico. Não será por falta de atenção que perderemos este campeonato.

