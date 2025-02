Grêmio vai enviar ofício à FGF solicitando áudios da partida contra o Juventude

Monsalve e Abner em disputa na área. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio buscará a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) para solicitar os áudios da comunicação da arbitragem em lances polêmicos na vitória por 2 a 1 sobre o Juventude, no sábado (22), no jogo de ida da semifinal do Gauchão.

A principal reclamação do Grêmio está no pênalti não assinalado em Monsalve, em falta cometida por Abner dentro da área. O episódio ocorreu ainda no primeiro tempo, quando a equipe gremista vencia por 1 a 0.

Além disso, os dirigentes questionaram a falta e a diferença de critérios na arbitragem de Jonathan Pinheiro no campo e de Douglas da Silva no VAR.

A comparação é feita na forma em que a arbitragem tratou o lance do terceiro gol do Grêmio, que foi anulado. No episódio, o árbitro de campo foi chamado pelo VAR para a revisão, e houve o entendimento de falta de Camilo em Jadson na origem da jogada.

Nos bastidores, o Grêmio também analisa realizar uma solicitação para que a FGF traga uma equipe de arbitragem de fora do Estado para o próximo jogo.

Cobranças à equipe do VAR na saída da Arena

Após a partida, o vice-presidente de futebol do Grêmio, Alexandre Rossato, esperou a saída da equipe de arbitragem de vídeo para fazer questionamentos em relação ao jogo. Não houve nenhum tipo de resposta dos árbitros. Veja o vídeo abaixo: