A análise do lance de pênalti não marcado para o Grêmio contra o Juventude; veja vídeo

Monsalve e Abner em disputa na área. Mateus Bruxel / Agencia RBS

No jogo de ida da semifinal do Gauchão, entre Grêmio e Juventude, neste sábado (22), um lance aos 30 minutos do segundo tempo gerou reclamações por parte do Tricolor. Isto ocorreu quando a bola foi levantada pelo lateral João Pedro na área e o zagueiro Abner disputa o lance com o meia Monsalve.

O árbitro Jonathan Pinheiro, após paralisar a partida para se comunicar com o VAR Douglas da Silva, mandou o jogo seguir.

Veja o que disse o analista de arbitragem da Gaúcha, Diori Vasconcelos, sobre o lance

Segundo o analista de arbitragem da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, o pênalti não marcado foi um erro de arbitragem:

— Pênalti não marcado. O Monsalve toma a frente para a disputa e o adversário está com chute engatilhado. Quando o Monsalve toma a frente, ele é chutado por trás. É chutado na panturrilha, recebe um pontapé do adversário dentro da área. Claro que o Monsalve faz um movimento para se deslocar para a frente do adversário. Mas em nenhum momento o Monsalve força a barra, ou é ele que procura o contato. Ele é chutado. Claro que o jogador do Juventude não queria chutar o Monsalve. Ele estava com o chute engatilhado. Como o Monsalve se meteu na frente, acabou chutando o jogador do Grêmio. Pênalti não marcado.

Confira o lance em imagens