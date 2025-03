FOTOS: confira como foi o Sugar Fashion, desfile com roupas em açúcar na Páscoa de Gramado

Desfile atraiu centenas de pessoas à Rua Coberta, para conferir as peças criadas dentro da temática do mundo da confeitaria

Uma das principais novidades deste ano da Páscoa de Gramado é a parceria com a Mara Cakes Fair , feira multieventos fundada em São Paulo pela empresária Mara Angelo, e que é considerada a maior no segmento de confeitarias na América Latina.

Entre as diversas atrações oferecidas está o Sugar Fashion, um desfile de moda infantil com peças confeccionadas a partir do açúcar como inspiração e principal matéria-prima.