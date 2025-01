O VAR nos jogos de Grêmio e Inter: veja raio X das intervenções no Gauchão

Daronco foi o árbitro do jogo entre São José e Inter. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Gauchão de 2025 conta com uma novidade fora das quatro linhas dos gramados dos estádios espalhados pelo Rio Grande do Sul. Pela primeira vez, todos os jogos do campeonato estadual contam com árbitro de vídeo para revisar os lances não assinalados ou não vistos pelos árbitros.

Nas três primeiras rodadas e nos cinco jogos da dupla Gre-Nal (o Grêmio ainda joga na rodada), o VAR já interferiu em cinco decisões. Zero Hora faz um raio x das intervenções. Confira:

1ª Rodada

Pênalti para o Inter contra o Guarany-Ba

Em um lance dentro da grande área, Wesley é deslocado por baixo pelo jogador da equipe de Bagé e cai. O árbitro Jonathan Benkenstein Pinheiro marca escanteio, mas é alertado pelo VAR de possível pênalti. Ao revisar o lance, assinala a infração.

Opinião de Diori Vasconcelos

"Wesley chega primeiro na bola, vejo uma disputa. Ele coloca na frente e o jogador do Guarany-Ba toca no tornozelo do Wesley, impedindo que o atacante do Inter siga na jogada. Por isso, o VAR está acionando Jonathan Pinheiro para rever o lance. O pênalti vai ser marcado."

Expulsão de jogador do Brasil de Pelotas contra o Grêmio

No começo do segundo tempo, Rodrigo Ely e o atacante Mayco Félix dividiram uma bola, com o jogador do Grêmio levando a pior. Em campo, Lucas Horn marcou a falta e deu o cartão amarelo para o jogador do Brasil de Pelotas. No entanto, foi chamado ao VAR. Olhando o lance novamente, manteve apenas o amarelo.

Opinião de Diori Vasconcelos

"Rodrigo Ely tá vindo para dar um bico e o jogador do Brasil dá aquela solada no chute. Lance muito feio para o Rodrigo Ely. É um lance interpretativo, não acredito que vá aplicar o cartão vermelho."

2ª rodada

Pênalti para o Inter contra o Juventude

Borré e Cipriano dividiram uma bola dentro da área, com o jogador do Inter levando a pior. Em um primeiro momento, Rafael Klein marcou escanteio. Apesar disso, foi chamado para rever o lance e assinalou a penalidade.

Opinião de Diori Vasconcelos

"Para mim, é disputa de espaço. Lance normal. Aposto que ele vai autorizar a bola rolar novamente. Tem o contato, mas achei de jogo."

3ª rodada

Expulsão do jogador do São José contra o Inter

Alan Patrick recebeu a bola de costas, no campo de defesa e foi atropelado por Jhonata Varela. Em um primeiro momento, Anderson Daronco marcou apenas a falta. Na revisão no VAR, o árbitro viu que o camisa 10 colorado foi atingido na altura do joelho. Cartão vermelho.

Opinião de Diori Vasconcelos

"Lance para vermelho. A imagem mostra o jogador do São José indo com a sola da chuteira na altura da panturrilha. Pegada violenta. Vermelho direto. Perfeito o VAR."

Anulação do gol de Enner Valencia

Vitão cruzou da direita, Valencia dividiu com a defesa. A bola bateu em seu braço, que até estava colado no corpo, e entrou. Em campo, Daronco confirmou o gol. Apesar disso, foi chamado para rever o lance e o anulou posteriormente.

Opinião de Diori Vasconcelos

"Quando o jogador do São José vai afastar, ele chuta a bola no braço direito do Valencia, que está colado no corpo. No entanto, isso não importa para a regra. O gol deve ser anulado nessa situação."

Pênalti para o Inter contra o São José

No fim do jogo, mais um lance com a intervenção do VAR. em uma cobrança de escanteio, um defensor do São José, ao tentar cortar a bola, tocou com a mão. Daronco foi acionado, reviu o lance na tela e assinalou pênalti.

Opinião de Diori Vasconcelos