No Gre-Nal da sexta rodada do Gauchão, tudo igual na Arena. Braithwaite, de pênalti, abriu o placar para o Grêmio, e Fernando, de cabeça, deu o 1 a 1 que selou o clássico 444. Com o resultado, tricolores e colorado se mantêm na liderança de seus grupos, mas podem ver a primeira posição geral mudar caso o Juventude vença o São José neste domingo (9). O Inter sai do estádio se lamentando, por ter criado as melhores situações.

Quinteros e Roger mandaram os 11 esperados de cada lado. Nos mistérios do clássico, o técnico gremista escolheu Gabriel Grando e Dodi para começar o jogo. O colorado manteve Wanderson como o ponta pela direita. De resto, tudo como o esperado.

Os primeiros nove minutos do Gre-Nal foram de estudo dos dois times e também do árbitro. Estreante no clássico, Rafael Klein marcou faltas de ataque e não deixou formar bolinho de jogadores a seu redor. Nenhuma das defesas arriscava-se. Assim, a primeira conclusão foi em um escanteio. Cristaldo cobrou, Braithwaite cabeceou, a bola caiu em cima da rede.

O Inter respondeu imediatamente. Fernando armou a jogada pela esquerda, passou por dois adversários e entregou a Wesley. O camisa 21 driblou Rodrigo Ely e bateu, Grando defendeu sem rebote. Logo depois, Bernabei cruzou e Borré não chegou por centímetros, a bola passou por toda a extensão da área pequena.

Aos 16 minutos, o Inter deixou de abrir o placar. Borré fez um lançamento na medida para Wanderson, que correu às costas de Viery. O cruzamento de pé direito achou Wesley sozinho na área. E ele perdeu, chutando de pé esquerdo para fora.

Wesley teve sua terceira chance aos 27. O Inter pegou o rebote do escanteio ofensivo e fez a bola circular. Fernando encontrou o ponta no bico da área. Ele ajeitou e bateu em curva. Grando defendeu como deu e Jemerson impediu que Borré pegasse o rebote.

Aos 29, o Gre-Nal parou. Roberto Ribas, auxiliar de Roger Machado, reclamou de Rafael Klein. Levou amarelo. Continuou e foi expulso. Pela regra do Gauchão, o técnico tem de sair junto quando alguém da comissão leva cartão vermelho. O ex-treinador gremista foi xingado pelos torcedores, especialmente quando, enfim, saiu do campo. O telão da Arena citou a expulsão do treinador, o que não ocorreu. Mas foi o suficiente para os tricolores comemorarem. O jogo voltou quatro minutos depois.

A parada até animou o ambiente na Arena, mas foi o Inter que voltou a atacar. Em nova partida rápida pela direita, Wanderson e Aguirre tabelaram, o lateral cruzou. Wesley dominou e ajeitou para Wanderson, mas sua conclusão foi bloqueada pela defesa.

Só nos acréscimos o Grêmio levou perigo. Viery começou a jogada pela esquerda e cruzou na área. Cristaldo apareceu no lance, e a bola sobrou para Pavon. O argentino trouxe para dentro e chutou de pé esquerdo, por cima.

Segundo tempo

As equipes voltaram sem trocas do vestiário. E, assim como no primeiro tempo, foi o Inter quem esteve perto de fazer o gol.

Dois minutos. Alan Patrick cobrou falta para a área, Borré cabeceou e Grando salvou. No rebote, Vitão perdeu a poucos metros da trave. Aos cinco, Borré recebeu de Wesley, driblou Rodrigo Ely e foi abafado por Grando, que voltou a evitar o gol. Aos sete, Wesley lançou Wanderson. O camisa 11 cruzou exatamente onde estava Thiago Maia, que cabeceou por cima do travessão.

O Grêmio chegou aos 13. Começou em um erro de Bernabei, que perdeu a bola no ataque. Pavon conduziu pela direita e até demorou um pouco, mas conseguiu achar Aravena. Na frente de Anthoni, ele acertou o travessão. O lance, porém, foi anulado por impedimento.

Aos 19, em uma falta para o Grêmio, Cristaldo bateu e o chute desviou na barreira. Mais especificamente em Wanderson, que, em sua última ação em campo, saltou com o braço à frente do rosto e levou a bolada. Acionado pelo VAR, Rafael Klein foi ao vídeo e marcou o pênalti. A cobrança de Braithwaite, aos 24, no meio do gol, venceu Anthoni: 1 a 0.

Wanderson deu lugar a Vitinho. Na mesma troca, Thiago Maia saiu, entrou Bruno Henrique.

A reação colorada foi imediata. Menos de dois minutos depois, aos 26, Alan Patrick cobrou escanteio, Fernando se antecipou à zaga gremista e cabeceou longe do alcanço do goleiro tricolor: 1 a 1.

A igualdade quase instantânea manteve o clássico elétrico. E fez os técnicos mexerem nos times. Quinteros tirou Aravena e Cristaldo, colocou Edenilson e Monsalve. Adaílton, que ocupou o lugar de Roger após a expulsão, trocou Wesley por Carbonero. Eram 32 minutos.

Dali por diante, a partida ficou mais amarrada e se arrastou até o final com o 1 a 1.

Gauchão – 6ª rodada – 8/2/2025

Grêmio (1)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Viery (João Lucas, 39'/2ºT); Dodi (Cuéllar, 39'/2ºT) e Villasanti; Pavon, Cristaldo (Monsalve, 31'/2ºT) e Aravena (Edenilson, 31'/2ºT); Braithwaite. Técnico: Gustavo Quinteros.

Inter (1)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Ronaldo, 37'/2ºT) e Thiago Maia (Bruno Henrique, 22'/2ºT); Wanderson (Vitinho, 22'/2ºT), Alan Patrick e Wesley (Carbonero, 32'/2ºT); Borré (Enner Valencia, 37'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

GOLS: Braithwaite (G), aos 24min, e Fernando aos 26min do 2º tempo.

Braithwaite (G), aos 24min, e Fernando aos 26min do 2º tempo. CARTÕES AMARELOS: Quinteros e Jemerson (G); Vitão, Kaique Rocha e Bruno Henrique (I).

Quinteros e Jemerson (G); Vitão, Kaique Rocha e Bruno Henrique (I). CARTÕES VERMELHOS: Roberto Ribas (auxiliar) (I).

Roberto Ribas (auxiliar) (I). ARBITRAGEM: Rafael Klein, auxiliado por Tiago Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira. VAR: Daniel Nobre Bins (quarteto Fifa).

Rafael Klein, auxiliado por Tiago Rafael da Silva Alves e Maíra Mastella Moreira. VAR: Daniel Nobre Bins (quarteto Fifa). PÚBLICO: 45.364 (44.987 pagantes).

45.364 (44.987 pagantes). RENDA: R$ 3.586.526.

R$ 3.586.526. LOCAL: Arena do Grêmio.

Próximos jogos

Terça-feira, 11/2 – 21h30min

Grêmio x Pelotas

Arena – Gauchão (7ª rodada)

Sábado, 8/2 – 21h

São Luiz x Inter

Estádio 19 de Outubro _ Gauchão (7ª rodada)

