Monsalve comemora vitória do Grêmio sobre o Ypiranga: "Gol muito importante"

Monsalve foi o autor do gol que garantiu a vitória do Grêmio.

Na última rodada da fase classificatória do Gauchão, o Grêmio conseguiu mais uma vitória na competição. Com um time sem os principais titulares, o Tricolor fez 1 a 0 no Ypiranga, em Erechim, e avançou com a terceira melhor campanha.