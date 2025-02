Tirem as crianças da sala: o Gauchão agora será outro campeonato 

Campeonato Gaúcho de 2025 terá fortes emoções até o fim. Jefferson Botega / Agencia RBS

Primeira, segunda e terceira campanhas. Verdade que houve emoção até o último instante, sobretudo pelo mando de campo no segundo jogo entre Tricolor e Ju, que terminou indo para o Jaconi graças ao gol do Papo no último minuto.

Mas o fato é que deu a lógica. O Inter, decidindo no Beira-Rio contra o Caxias, é o mais favorito rumo à final. O Grêmio tem um favoritismo menor, pois seu adversário é de Série A e decide em casa.

Mesmo assim, o Tricolor também entra como candidato à decisão. Nessas horas, a camisa pesa.

Historicamente, ao menos, o Juventude cede terreno ao Grêmio nos momentos decisivos. Mas o fato é que o Tricolor terá de jogar mais do que mostrou até agora para superar o bravo time da Serra.

Esqueçam a primeira fase. Vem aí outro campeonato. Tudo muda no mata-mata: envolvimento, foco, tomada de decisão. O atacante que faz o terceiro na goleada pode sumir no 0 a 0. A camisa pesa. A torcida pesa.

O Inter ganha tempo, sem Gre-Nal imediato, para recuperar os lesionados Alan Patrick e Wesley até uma eventual final. O Grêmio tem os reforços para qualificar o time, nem que seja individualmente. Enfim: mata-mata é outro mundo.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.