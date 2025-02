Em jogo com paralisação pela chuva, Inter bate o Monsoon e termina líder da primeira fase do Gauchão

Em um jogo acidentado, marcado por uma paralisação de meia hora por conta de um dilúvio em Porto Alegre, o Inter venceu o Monsoon por 2 a 0 neste sábado (15) e confirmou a melhor campanha da primeira fase do Gauchão. Os gols foram de Bruno Henrique e Arthur, contra.

Com os resultados da rodada, o time de Roger Machado enfrentará o Caxias nas semifinais, com a primeira partida na Serra e decisão no Beira-Rio. O Monsoon disputará o quadrangular contra o rebaixamento.