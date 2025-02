Dupla Gre-Nal contra dupla Ca-Ju: os favoritos e quem leva vantagem nas semifinais

Emoção ficou por conta do jogo do Juventude contra o Pelotas. Fernando Alves / Juventude / Divulgação

A emoção da última rodada da fase classificatória do Gauchão aconteceu em Pelotas, com o gol do Juventude no final do jogo contra o Pelotas, que determinou a vitória de virada e a vantagem do clube da Serra para decidir em casa a classificação para a decisão da competição.

Com as vitórias de Inter e Grêmio contra Monsoon e Ypiranga, e o empate do Caxias contra o São José, as semifinais ficaram definidas: Inter x Caxias e Juventude x Grêmio. O Colorado e o Papo têm a vantagem de decidir em casa.

Nesta reta final, o Inter tem também outra vantagem, que é não ter que jogar pela Copa do Brasil, evitando o desgaste. Mas, por outro lado, terá muito trabalho para recuperar Alan Patrick e Wesley, que estão lesionados.

O Grêmio ficou apenas com a terceira melhor campanha, mas terá a possibilidade de ter novos jogadores, como Wagner Leonardo, Lucas Esteves, Amuzu e Cristian Olivera, no time titular.

O Juventude novamente mostrou a sua capacidade de buscar jogadores de qualidade para repor peças que saíram. Por isso, está na briga pelo título. Já o Caxias corre por fora, tentando surpreender os favoritos.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.