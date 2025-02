Roger fala sobre lesionados do Inter para a reta final do Gauchão: "Otimismo para contar com eles"

Roger Machado falou sobre as possibilidades do Inter. José Alberto Andrade / Agência RBS

Com a primeira posição geral da primeira fase do Gauchão 2025, o Inter vai enfrentar o Caxias na semifinal, com o duelo decisivo no Beira-Rio. Contudo, para o primeiro jogo, no Centenário, no próximo final de semana, o técnico Roger Machado dificilmente terá Alan Patrick e Wesley, ambos lesionados.

Questionado se os dois teriam condições de jogar a fase final do Gauchão, Roger pregou o otimismo, apesar de não apresentar nenhuma certeza sobre a data do retorno.

— O que a gente pode dizer é que os atletas estão tratando para voltar o mais rápido possível. Cada um tem seu ritmo de recuperação. Isso dá um otimismo para contar com eles nas fases mais finais. Mas, isso não será em uma semana. Farão falta, obviamente, porque fazem parte do centro do time. As ações são muito mais refinadas com eles — disse.

— O panorama inicial da partida (de muita chuva e campo alagado), se seguisse assim, atrapalharia o jogo e as observações possíveis. A parada foi essencial. A gente soube se adaptar bem ao campo e ao jogo que se apresentava — disse Roger, sobre a chuva que prejudicou o gramado do Beira-Rio e fez a partida ser paralisada durante a primeira etapa.

A ideia do treinador era ter Valencia como um atacante que empurrasse a linha de defesa junto dos pontas. Carbonero atuou em alguns momentos mais aberto e em outros mais pelo meio, como um meio-campista ajudando na saída de bola. E Borré foi um segundo atacante, com muita movimentação em campo. Ele e Carbonero conseguiram municiar os companheiros no ataque.

— O segundo tempo foi mais fiel ao que a escalação propunha. Isso me dá a tranquilidade de entender que com esse movimento, embora a gente tenha perdido o Alan, que é um articulador por trás da linha, a gente faz o jogo passar por todas as fases do campo, e que acontecem com fluidez — explicou.

