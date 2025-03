Um ponto de atenção na estreia do Inter no Brasileirão

Wesley ainda não marcou gol em 2025. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

A festa da torcida colorada no Maracanã após o fim do jogo é um grande indício de que a arrancada do Inter no Brasileirão foi positiva. Empatar fora de casa contra o poderoso Flamengo pode ser um prenúncio de que o time de Roger Machado pode brigar pelo título. Agora, há um ponto de atenção na partida.

Wesley talvez tenha sido o melhor jogador do Inter na campanha do Brasileirão do ano passado, que rendeu vaga direta na Libertadores. Foram 11 gols marcados pelo atacante colorado, quatro a menos do que os artilheiros do campeonato: Yuri Alberto, do Corinthians, e Alerrandro, do Vitória.

No entanto, foi curiosamente desde uma partida contra o Flamengo no Maracanã que Wesley não consegue fazer um gol. Na derrota por 3 a 2 em dezembro passado, ele deixou sua marca. Depois a seca apareceu, e já são 11 jogos sem balançar as redes.

Carobero deu boa resposta no Gauchão enquanto Wesley esteve lesionado. Chegou a marcar um dos gols no Gre-Nal da Arena, válido pela primeira final do campeonato.

O segundo ainda merece ser titular pelo histórico, porém uma lupa pode ser colocada em suas atuações, visto que se espera gols de um atacante deste nível.

Seca de gols de Wesley no Inter

