A maior seca da história do Inter chega ao fim

Soltar o grito de campeão nunca esteve tão entalado na garganta do torcedor colorado, e a história comprova isto. No próprio site do clube, em sua relação de títulos conquistados, de 1909 até agora, o Inter amarga longos oito anos sem levantar a taça do Gauchão. Algo nunca antes visto. E esta trajetória dolorosa não ficou restrita apenas ao tempo, mas principalmente pelas decepções sofridas pelo caminho.

É bem verdade que a silenciosa conquista da Recopa Gaúcha, na temporada de 2017, ficou na memória distante dos colorados. Afinal, o contexto era bem negativo: o clube vivia o primeiro ano de sua história como um time de Segunda Divisão. Porém, a estatística não liga para subjetividades. Oficialmente foi a última taça levantada pelo Inter, inclusive com D'Alessandro, hoje diretor esportivo, como capitão da equipe naquele momento.

No entanto, se usarmos o Gauchão como parâmetro, portanto, o Colorado viveu algo inédito. Foram exatos 3.234 dias de espera, desde o título estadual de 2016 até a retomada da hegemonia estadual em 2025. Na década de 1960, o clube enxergou de perto uma sequência de conquistas do Grêmio e precisou interromper o octacampeonato do rival. Na ocasião, ficou de 1961 até 1969 esperando por uma conquista. No total, 2.936 dias sem gritar "é campeão".

Os tropeços, e muitos deles com rótulo de verdadeiros e chocantes tombos, invocaram fantasmas que circularam o Beira-Rio apavorando quem por ali passasse. Talvez os mais marcantes tenham sido as finais no Beira-Rio. Uma delas pela Copa do Brasil de 2019, perdendo o título para o Athletico-PR. A outra foi no insólito empate com o Corinthians pela última rodada do Brasileirão de 2020. Uma vitória simples bastava, mas o time colorado não conseguiu e ainda sofreu com um toque de crueldade, tendo um gol anulado por impedimento nos instantes finais.

De qualquer forma, a relação de fracassos é extensa. Porém, agora, os dias de alegria voltaram, e o Inter sagrou-se campeão gaúcho novamente.

Lista de fracassos do Inter no período de seca