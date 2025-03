Grêmio sofre uma derrota no Gre-Nal que não ocorria há mais de 20 anos

Wagner Leonardo lamentou a derrota, assim com os mais de 50 mil torcedores que compareceram à Arena para o Gre-Nal 445. Renan Mattos / Agencia RBS

Os dois gols do Inter em três minutos confirmaram uma grande vitória na Arena e garantiram uma bela vantagem nas finais do Gauchão. O resultado é bem incomum na vida do Grêmio como mandante na história do clássico, tanto é que fazia mais de 20 anos que uma derrota deste tamanho não acontecia.

A última vez que o Grêmio perdeu por dois gols ou mais em casa para o Inter foi pelo Brasileirão de 2004, 21 anos atrás. Na ocasião, no Olímpico, a vitória colorada foi de 3 a 1, com gols de Diego, Rodrigo Paulista e Fernandão. O então jovem Anderson descontou. O time seria rebaixado naquele ano.

Por óbvio, é a pior derrota do Grêmio na Arena em Gre-Nal. Tão poderoso para si no confronto, o Tricolor não conseguiu fazer valer o fator local desta vez. Foi a terceira vitória do Inter no estádio, inaugurado em 2012.

Gre-Nais na Arena:

25 jogos

9 vitórias do Grêmio (31 gols)

3 vitórias do Inter (15 gols)

13 empates