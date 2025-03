Inter vence o Gre-Nal 445 e larga em vantagem na final do Gauchão

Depois de oito anos na fila, e com uma sequência de sete taças do Grêmio, o Inter deu um passo importante para voltar a conquistar o título do Gauchão. A vitória por 2 a 0 neste sábado (8) na Arena, no Gre-Nal 445, coloca o clube próximo da 46ª conquista do Estadual. Resultado construído em uma tarde de eficiência e brilho de Alan Patrick. Carbonero e o camisa 10 colorado marcaram os gols da partida.

Para confirmar um título tão valorizado no Rio Grande do Sul, resta ao Inter segurar o Tricolor no próximo domingo (16). Qualquer derrota por um gol de diferença, empate ou vitória colorada, deixa a taça no Beira-Rio. O Grêmio precisa vencer por dois gols de diferença para levar a disputa ao pênaltis ou fazer vitória por três gols para conquistar o título no tempo normal.

Primeiro tempo de domínio colorado

Quinteros e Roger Machado apostaram em estratégias opostas para o Gre-Nal 445. O técnico do Grêmio promoveu trocas em todos os setores. Gustavo Martins assumiu a vaga aberta na defesa, com as ausências de Ely e Jemerson. Sem Cuéllar, Camilo foi a campo e se somou a Monsalve e Villasanti no setor. E, no ataque, Pavon foi o escolhido para o lado esquerdo.

No caso do Inter, Roger optou pela manutenção da base de time. Alan Patrick foi a única novidade. O camisa 10 retornou ao time após quase um mês de ausência. Valencia seguiu no ataque, com Borré como alternativa no banco para iniciar a partida na Arena.

O primeiro tempo do Gre-Nal 445 também foi de opostos. O Grêmio teve bons momentos com Monsalve e Kike Oliveira, principalmente. Mas não aproveitou. E quando os protagonistas do Inter apareceram, tiveram efetividade.

Villasanti teve a primeira chance da partida. Lucas Esteves alcançou bola esticada na linha de fundo e cruzou. A bola encontrou o capitão gremista na área, mas a finalização acertou os defensores colorados e não chegou ao gol de Anthoni.

Carbonero tentou pela primeira vez pelo lado do Inter no Gre-Nal. O atacante aproveitou uma bola interceptada por Gustavo Martins e arriscou de fora da área. O chute passou ao lado do gol de Volpi.

Quem exigiu defesa do goleiro gremista foi Valencia. O atacante colorado arriscou ao gol em falta da intermediária, aos 19 minutos. A bola quicou na pequena área, mas Volpi conseguiu fazer a defesa.

Dois gols do Inter em sequência

E depois de dominar o jogo pelos primeiros 20 minutos, principalmente pelas combinações iniciadas por Monsalve, o Grêmio viu o Inter tomar conta do campo. E em dois ataques, fazer 2 a 0 com dois minutos de distância entre os gols.

De pé em pé, o Inter construiu o primeiro gol. Fernando acionou Alan Patrick no meio do campo. O camisa 10 encontrou Vitinho, que driblou seu marcador na linha de fundo. O cruzamento encontrou o pé de Carbonero do outro lado do campo. O atacante esperou Volpi sair do gol e chutou no cantinho direito do goleiro, aos 23 minutos.

Na sequência, após tabela com Carbonero, Bernabei chegou à linha de fundo e cruzou. A bola passou por todos os jogadores até encontrar o pé direito de Alan Patrick para ampliar o placar.

Em choque com os golpes, os jogadores do Grêmio se reuniram no centro do campo para tentarem uma reorganização. Os gremistas ganharam mais alguns instantes de conversa com a pausa para hidratação.

O primeiro lance após a parada deixou o Grêmio perto do seu propósito. Braithwaite ganhou de Bernabei na corrida, mas foi derrubado pelo lateral quase na linha da grande área. A falta foi desperdiçada por Lucas Esteves.

Outra boa oportunidade não foi aproveitada. Pavon cruzou, Braithwaite deixou a bola passar e Kike Oliveira não conseguiu finalizar ou dominar. A indefinição deu tempo para Anthoni fazer a defesa, aos 32 minutos de partida.

Perigoso nos contra-ataques, o Inter ficou perto de fazer o terceiro gol. Pavon se atirou para tentar o desarme, mas acabou driblado por Vitinho. O chute do atacante colorado foi defendido por Volpi no meio do gol.

Posicionado no seu campo, o Inter só esperava os erros do Grêmio para atacar. Atordoado pelo placar, o Tricolor entregou uma série de oportunidades para o adversário. Gustavo Martins levou amarelo após errar um recuo para Volpi e precisar derrubar Valencia.

Sem atacar, e trocando passes entre zagueiros e Volpi, o Grêmio terminou o primeiro tempo vaiado.

Segundo tempo sem gols

De volta para o segundo tempo alguns minutos antes do Inter, os jogadores do Grêmio repetiram a mobilização feita após os gols colorados na primeira etapa. Aguardaram os adversários reunidos perto do meio-campo.

Uma cobrança de falta ensaiada rendeu boa oportunidade. Mas quando a bola sobrou para Pavon finalizar de dentro da área, o argentino acertou Villasanti.

Aos 13, Desábato fez as primeiras trocas. Sacou Camilo e Monsalve. Dodi e Edenilson entraram. A mudança rendeu uma chance de gol imediata ao Grêmio. Edenilson recebeu cruzamento na marca do pênalti e rolou para Gustavo Martins. Victor Gabriel se atirou na bola e evitou o gol gremista.

Roger resolveu renovar o fôlego do time com duas mudanças. Wesley e Ronaldo entraram nos lugares de Carbonero e Bruno Henrique.

Edenilson ficou perto de descontar aos 23 minutos. Após passe de Villasanti, o meio-campista arriscou da entrada da área. A bola passou tirando tinta da trave.

Pavon foi sacado por Desábato. Amuzu foi a campo no lado esquerdo. Roger respondeu com Borré na vaga de Alan Patrick.

Desesperado atrás de um gol, o Grêmio se abria e dava espaços aos contra-ataques do Inter. E, mesmo assim, não se aproximava do objetivo. Roger apostou na juventude de Luis Otávio e Gustavo Prado para energizar o time nos 15 minutos finais. Vitinho e Valencia saíram.

Em uma última mexida, Desábato colocou Arezo e Luan Cândido aos 40 minutos do segundo tempo. Villasanti e Lucas Esteves deixaram a partida. Mas, apesar das tentativas, o Inter é quem seguiu mais próximo de marcar.

Gol tricolor anulado

A única oportunidade gremista dos minutos finais foi um chute de Braithwaite, que acertou Fernando, após cobrança de escanteio. Arezo, impedido, chegou a descontar. Mas o lance foi invalidado corretamente após revisão do VAR. Melhor em campo, o domínio do Inter foi poucas vezes foi ameaçado na Arena.

Com o primeiro capítulo das finais do Gauchão escrito, Grêmio e Inter terão uma semana diferente. Roger terá a semana toda dedicada a treinos e ajustes. Enquanto tenta buscar soluções para o clássico do próximo domingo, Quinteros terá de dividir atenções com a disputa da Copa do Brasil. O Tricolor vai até Minas Gerais enfrentar o Athletic, na quarta-feira (12), pela segunda fase da competição.

Entrevista coletiva de Roger Machado

Entrevista coletiva de Leandro Desábato

Gauchão – final (ida) – 8/3/2025

Grêmio (0)

Tiago Volpi; João Pedro, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Luan Cândido, 40'/2ºT); Camilo (Dodi, 13'/2ºT) e Villasanti (Arezo, 40'/2ºT); Pavon (Amuzu, 29'/2ºT), Monsalve (Edenilson, 13'/2ºT) e Cristian Olivera; Braithwaite. Técnico: Leandro Desábato (interino).

Inter (2)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 15'/2ºT); Vitinho (Luis Otávio, 32'/2ºT), Alan Patrick (Borré, 25'/2ºT) e Carbonero (Wesley, 15'/2ºT); Valencia (Gustavo Prado, 32'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

GOLS: Carbonero (I), aos 23, Alan Patrick (I), aos 26 minutos do 1º tempo.

Carbonero (I), aos 23, Alan Patrick (I), aos 26 minutos do 1º tempo. CARTÕES AMARELOS: Gustavo Martins (G); Bernabei, Anthoni (I).

Gustavo Martins (G); Bernabei, Anthoni (I). LOCAL: Arena do Grêmio.

Arena do Grêmio. PÚBLICO: 51.077 (50.648 pagantes).

51.077 (50.648 pagantes). RENDA: R$ 4.417.823.

R$ 4.417.823. ARBITRAGEM: Ramon Abatti Abel (SC), auxiliado por Rodrigo Henrique Correa (RJ) e Bruno Boschilia (PR). VAR: Daiane Muniz (SP, todos Fifa).

Próximos jogos

Quarta-feira, 12/3 – 19h30min

Athletic x Grêmio

São João del Rei (MG) – Copa do Brasil (2ª fase)

Domingo, 16/3 – 16h

Inter x Grêmio

Beira-Rio – Gauchão (final, volta)

