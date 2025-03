Grêmio 0x2 Inter: veja os gols e os melhores momentos pelo Gauchão

O clássico Gre-Nal 445 teve o Inter como vencedor . O placar de 2 a 0, na Arena, neste sábado (8), deu uma boa vantagem para o Colorado na decisão do Gauchão 2025. Carbonero e Alan Patrick , ainda no primeiro tempo, foram os autores dos gols.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (16), no Beira-Rio, e o Inter pode perder por até um gol de diferença para voltar a levantar a taça. No caso do Grêmio, para manter o sonho do octa vivo, será necessário vencer por dois ou mais gols de diferença.