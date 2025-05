Ex-Inter, Walter celebra ter emagrecido 40 quilos; veja antes e depois 

Walter, ex-Inter, está feliz pela sua perda de peso . Atuando em times de menor expressão nos últimos anos, o atacante postou no sábado (3), em seu Instagram, um vídeo em que celebra ter emagrecido 40 quilos .

— Estou muito feliz. Batemos os 95 quilo. Eu estava com 134 quilos — disse e completou:

— Posso inspirar muita gente e dizer que, sim, é possível emagrecer com força de vontade .

O atleta não especificou o processo que fez para perder peso. O jogador de 35 anos está sem clube no momento , após ter deixado o Guarany Alagoano , em março.

