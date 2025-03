Federação Gaúcha de Futebol divulga seleção e destaques do Campeonato Gaúcho 2025

Alan Patrick foi escolhido o melhor meia e também foi eleito o craque do campeonato.

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a seleção e os melhores do Campeonato Gaúcho 2025 , nesta quarta-feira (26). A escolha foi feita por meio dos votos dos associados da Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (Aceg).

Foram eleitos o time ideal do torneio, o craque, os melhores árbitros e o melhor dirigente. Campeão, o Inter foi o time mais lembrado na premiação.

Ao todo, seis jogadores colorados estão na seleção, além do técnico Roger Machado . Alan Patrick , que integra o grupo, foi eleito o craque da competição. Alessandro Barcellos venceu como melhor dirigente.

O segundo time mais representado foi o Juventude , que conta com dois atletas . O Grêmio , vice-campeão, teve apenas Braithwaite .

Também foram premiados o lateral-direito Daniel, do São José, e o atacante Galego, do Ypiranga, que também foi o artilheiro do campeonato.